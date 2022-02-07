Адвокат нардепа Кузьминых Лариса Криворучко в комментарии "Стране" сообщила, что ее клиента задержали сегодня, когда он сам явился в НАБУ.

Однако задержанием в классическом понимании, по ее словам, произошедшее назвать сложно.

"Нардеп Кузьминых пришел в НАБУ вместе со мной. Около получаса мы ждали в приемной - мы требовали, чтобы нам подтвердили или опровергли информацию о том, что он находится в розыске. К нам никто не выходил, а потом вышли несколько детективов и сказали, что они задерживают Кузьминых. Но в классическом понимании задержания его никто не задерживал. Мы сейчас вместе сидим в кабинете в НАБУ. И якобы происходит задержание. Хотя даже на фото, которые они опубликовали, видно, что мы стоим в приемной НАБУ. Они предоставляют СМИ необъективную информацию", - заявила "Стране" Лариса Криворучко.

При этом адвокат акцентировала, что Кузьминых явился в НАБУ добровольно.

"Никаких наручников на него не надевали - человек добровольно пришел уточнить информацию. Потому что письменно он ничего не получал - ни повесток, ни сообщение о подозрении. В понимании закона он не подозреваемый. Мы пришли сами в НАБУ и после длительного ожидания нам сказали, что он задержан. Это смешно. Все это будет озвучено в суде", - добавила Лариса Криворучко.

В данный момент она вместе с Кузьминых находится в кабинете в НАБУ.

"Мы сидим в кабинете, я прошу, чтобы нас доставили в суд. Детектив уже около часа-полтора заполняет документ, который заполняется 10 минут. Дальше будем выяснять законность основания нахождения в розыске и всех остальных действий. НАБУ имеет свойство предоставлять очень красивую картинку, но она разбивается о процессуальные документы стороны защиты. Ну, как можно человека задержать в здании НАБУ?", - комментирует ситуацию Лариса Криворучко.

Напомним, сегодня пресс-служба НАБУ заявила, что НАБУ и САП задержали нардепа Сергея Кузьминых по подозрению в получении 558 тысяч гривен неправомерной выгоды. Кузьминых подозревают в организации схем откатов на государственных тендерах по закупке медицинского оборудования.

Ранее НАБУ объявило в розыск Сергея Кузьминых. В бюро заявили, что защитник нардепа сообщила по телефону следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет, однако ни сам нардеп, ни его защитник не сообщают следствию о том, в какой больнице находится подозреваемый.

Сам же Кузьминых сообщил, что узнал о том, что находится в розыске НАБУ из интернета. И был удивлен такой новости.