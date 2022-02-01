Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура призывают нардепа Сергея Кузьминых, которого поймали при получении взятки в сумме 558 тысяч гривен, прекратить игнорировать вызовы к правоохранителям и не бояться закона.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"31 января 2022 года Генеральный прокурор Украины составил и подписал сообщение о подозрении действующему народному депутату, которого детективы НАБУ разоблачили "на горячем" при получении 558 тыс. грн. Однако он проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля 2022 года и не явился в правоохранительные органы. В то же время, 31 января 2022 года, лицо, представившееся защитником нардепа, сообщило по телефону следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет.

Однако, ч. 1 ст. 139 УПК Украины возлагает обязанность сообщать причины неприбытия лично на подозреваемого и не предусматривает делегирование. Считаем необходимым разъяснить, что в соответствии с положениями нормы п. 5 ч. 1 ст. 138 УПК Украины уважительной причиной неприбытия лица по вызову, среди прочего, является пребывание в учреждении здравоохранения в связи с лечением только при невозможности временно покинуть это заведение. Сам факт нахождения личности в учреждении здравоохранения не является уважительной причиной неприбытия", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 января Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало при получении взятки в 558 тысяч грн народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых.

"Страна" в своем материале детально рассказывала о деятельности обвиняемого и о том, как его "словили".