В понедельник, 7 февраля, НАБУ и САП задержали нардепа Сергея Кузьминых по подозрению в получении 558 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба НАБУ.

"Только что НАБУ и САП задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тысяч грн неправомерной выгоды. Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 января Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало при получении взятки в 558 тысяч грн народного депутата Сергея Кузьминых, его подозревают в организации схем откатов на государственных тендерах по закупке медицинского оборудования. "Страна" подробно рассказывала об этой истории.

Также мы писали о том, что НАБУ объявило в розыск нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. В бюро заявили, что защитник нардепа сообщила по телефону следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет, однако ни сам нардеп, ни его защитник не сообщают следствию о том, в какой больнице находится подозреваемый.

Сам же Кузьминых сообщил, что узнал о том, что находится в розыске НАБУ из интернета. И был удивлен такой новости.