Подозреваемый в получении взятки нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых сообщил, что узнал о том, что находится в розыске НАБУ из интернета. И был удивлен такой новости.

Об этом Кузьминых сообщил в Facebook.

"Вам известна вся информация, которую дает мой адвокат Криворучко Л.С. каждый день на официальный электронный адрес Национального антикоррупционного бюро Украины. В настоящее время ни я, ни адвокат не получали повестку, как предусмотрено законом", - написал он.

По его словам, он не скрывается и готов участвовать в процессуальных действиях.

"Вы же со мной смогли связаться. Думаю, не большая проблема. Я от них не скрываюсь точно. Но я хочу, чтобы все было в рамках закона, я в своём посте также к ним обратился. Почему возник такой дисконнект? Наверное, лучше спросить у НАБУ", — сообщил Кузьминых в комментарии "Стране".

Он также объяснил, для чего написал заявление на выход из фракции "Слуга народа".

"Чтобы ни у кого не было "пятен", как говорится. Я уверен, будем разбираться в вопросе и все будем доказывать в НАБУ, САП и где они собираются это делать", — рассказал нардеп.

Напомним, 28 января Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало при получении взятки в 558 тысяч грн народного депутата Сергея Кузьминых, его подозревают в организации схем откатов на государственных тендерах по закупке медицинского оборудования. "Страна" подробно рассказывала об этой истории.

Также мы писали о том, что НАБУ объявило в розыск нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. В бюро заявили, что защитник нардепа сообщила по телефону следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет, однако ни сам нардеп, ни его защитник не сообщают следствию о том, в какой больнице находится подозреваемый.