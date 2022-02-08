Сегодня, 8 февраля, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, которого НАБУ подозревает во взятке, явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения для народного избранника.

ВАКС ведет трансляцию заседания.

Напомним, заседание ВАКС по избранию меры пресечения для Кузьминых проходило вчера, но его перенесли из-за отсутствия у народного депутата паспорта. Прокуратура требовала для него меру пресечения в виде взятия под стражу на 2 месяца, либо внесение залога в размере 49 600 гривен.

Заседание перенесли на сегодня, на два часа дня. Однако к указанному времени Кузьминых в суд не явился. Его защите было отказано о проведении заседания по видеосвязи из Житомирского апелляционного суда и судья объявила технический перерыв.

Также сообщалось, что 28 января Национальное антикоррупционное бюро Украины поймало на взятке в 558 тысяч грн народного депутата Сергея Кузьминых, его подозревают в организации схем откатов на государственных тендерах по закупке медицинского оборудования. "Страна" подробно рассказывала об этой истории.