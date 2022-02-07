В Высшем антикоррупционном суде проходило заседание по избранию меры пресечения народному депутату от партии "Слуга Народа" Сергею Кузьминых, которого подозревают в получении взятки на сумму более 500 тысяч гривен. Прокуратура требует для нардепа Кузьминых меру пресечения в виде взятия под стражу на 2 месяца, либо внесение мизерного залога в размере 49 600 гривен.

Об этом сообщил "Стране" прокурор Виталий Корзун.

Сам депутат Кузьминых и прокуроры уже в зале суда по избранию меры пресечения. В зал суд пришел судья. Он запретил журналистам проводить трансляцию, пока он не рассмотрит этот вопрос в судебном процессе. Потом заседание началось.

Оказалось, что Кузьминых доставили без паспорта гражданина Украины. Из документов у Кузьминых было только удостоверение народного депутата. По словам судьи, удостоверение народного депутата не может быть основанием для удостоверения личности. Судья потребовал от прокуроров предоставить документы, которые удостоверят личность.

Сам же Кузьминых заявляет, что его паспорт в Житомире. Прокурор считает, что заседание можно продолжать. В свою очередь, адвокат Кузьминых объяснила, что заседание нельзя продолжать без удостоверения личности Кузьминых.



Таким образом, в суде произошла заминка. Судья не может начать заседание без удостоверения личности Кузьминых. А прокуроры не могут предоставить соответствующие документы.

В результате судья объявил перерыв в судебном заседании до завтра. Заседание перенесли на 08.02.2022 на 9:45 утра.

Ранее мы писали о том, что НАБУ объявило в розыск нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. В бюро заявили, что защитник нардепа сообщила по телефону следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет, однако ни сам нардеп, ни его защитник не сообщают следствию о том, в какой больнице находится подозреваемый.

В понедельник, 7 февраля, НАБУ и САП задержали нардепа Сергея Кузьминых по подозрению в получении 558 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Однако адвокат нардепа Кузьминых Лариса Криворучко в комментарии "Стране" сообщила, что ее клиента задержали сегодня, когда он сам явился в НАБУ. Но задержанием в классическом понимании, по ее словам, произошедшее назвать сложно.