Сегодня, 8 февраля в Высшем антикоррупционном суде избирают меру пресечения "слуге народа" Сергею Кузьминых. Сам нардеп, который вчера заявлял, что забыл на заседание паспорт, сегодня не явился.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По словам адвоката, Кузьминых поехал в Житомир за своим паспортом. Так как нардеп находится сейчас в Житомире, его адвокат подала ходатайство о проведении заседания по видеосвязи из Житомирского апелляционного суда. Судья объявил технический перерыв.

Напомним, 28 января Национальное антикоррупционное бюро Украины поймало на взятке в 558 тысяч грн народного депутата Сергея Кузьминых, его подозревают в организации схем откатов на государственных тендерах по закупке медицинского оборудования. "Страна" подробно рассказывала об этой истории.

После этого НАБУ сначала объявило в розыск, а потом задержало нардепа Сергея Кузьминых по подозрению в получении 558 тысяч гривен неправомерной выгоды. Однако адвокат нардепа Кузьминых Лариса Криворучко в комментарии "Стране" сообщила, что ее клиента задержали, когда он сам явился в НАБУ. И задержанием в классическом понимании, по ее словам, произошедшее назвать сложно.