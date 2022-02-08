Во вторник, 8 февраля, Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых.

Перерыв до 11 февраля до 10:00 объявили, чтобы Кузьминых ознакомился с материалами ходатайства об избрании ему меры пресечения.

Прокуратура требует для нардепа меру пресечения в виде взятия под стражу на 2 месяца, либо внесение залога в размере 49 600 гривен.

Напомним, что в январе НАБУ поймало Сергея Кузьминых на взятке в 558 тысяч грн. Депутата подозревают в организации схем откатов на государственных тендерах по закупке медицинского оборудования в одну из больниц Житомирской области.

Сам Кузьминых по своему профилю в Верховной Раде занимается как раз вопросами медицины.

7 февраля первое заседание по мере пресечения перенесли, поскольку у Кузьминых не было при себе паспорта, необходимого для процедуры установления личности в суде.

Заседание было назначено на утро 8 февраля, но тогда Кузьминых не явился. Его адвокат пояснила, что он поехал в Житомир за паспортом. После этого суд перенесли на 16:00. Теперь его перенесли на 11 февраля.