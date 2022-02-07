Нардеп "Слуги народа" Кузьминых, меру пресечения которому сегодня перенесли из-за отсутствия у него паспорта, покинул зал суда без конвоя, но с дракой.

Об этом сообщает корреспондент "Страны"

Прокуроры хотели вручить Кузьминых повестку на завтрашнее судебное заседание, и начали его блокировать, но Кузьминых проигнорировал их оттолкнул одного из прокуроров (тот упал на пол), после чего покинул зал суда.

Ранее мы писали о том, что НАБУ объявило в розыск нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. В бюро заявили, что защитник нардепа сообщила по телефону следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет. Однако ни сам нардеп, ни его защитник не сообщают следствию о том, в какой больнице находится подозреваемый.

В понедельник, 7 февраля, НАБУ и САП задержали нардепа Сергея Кузьминых по подозрению в получении 558 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Однако адвокат нардепа Кузьминых Лариса Криворучко в комментарии "Стране" сообщила, что ее клиента задержали сегодня, когда он сам явился в НАБУ. Но задержанием в классическом понимании, по ее словам, произошедшее назвать сложно.