Судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства защиты Сергея Кузьминых о проведении заседания по избранию ему меры пресечения в формате видеотрансляции из Житомирского апелляционного суда. В заседании объявлен перерыв до 16:00.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Таким образом судья хочет, чтобы Кузьминых явился в Высший антикоррупционный суд сегодня в 16:00. В свою очередь, адвокат Кузьминых заявила, что у неё на 16:00 назначено другое заседание и она не может прибыть в ВАКС к 16:00.

На уточняющий вопрос журналистов, приедет ли Кузьминых в суд к 16:00, адвокат ответить не смогла.

Напомним, сегодня в Высшем антикоррупционном суде избирают меру пресечения "слуге народа" Сергею Кузьминых, при этом сам нардеп на заседание не явился. Вчера заседание по избранию меры пресечения перенесли, потому что у Кузьминых не было при себе паспорта.

Также сообщалось, что в январе Национальное антикоррупционное бюро Украины поймало Кузьминых на взятке в 558 тысяч грн, его подозревают в организации схем откатов на государственных тендерах по закупке медицинского оборудования. В этой истории подробно разбиралась "Страна".