Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что на следующем заседании фракции Александра Трухина, попавшего в скандал с ДТП, и Сергея Кузьминых, которого НАБУ задержало за взятку, исключат из фракции. Однако подписи за исключение ещё не собирали.

Об этом Арахамия заявил в кулуарах Верховной Рады в среду, 16 февраля.

"Учитывая, что сейчас другие приоритеты... Но мы это сделаем обязательно. Если мы сделаем следующую неделю пленарной - думаю, вероятнее всего, в среду. А если следующий не будет пленарным, то сделаем через неделю на пленарном", - сообщил Арахамия.

Напомним, нардеп Кузьминых написал заявление на выход из фракции "слуг народа" на время расследования.

Что касается Трухина, то в деле о ДТП с его участием недавно появился новый поворот - скандальное видео, на котором он собирался "уйти в лес" после аварии. Впрочем, он уверяет, что накануне аварии не пил, а взятку никому не предлагал.

О том, что нового стало известно о резонансном ДТП с нардепом и как "слуги народа" пытались его отмазать после скандальной аварии, ранее в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.