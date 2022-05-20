Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от Евросоюза оказать Варшаве помощь в экспорте украинского зерна.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Моравецкого, Польша могла бы оказать помощь всему миру, если бы через ее территорию Украина смогла экспортировать свое зерно в Европу, а также в другие части света. Однако Моравецкий отметил, что в этом случае Евросоюз должен взять на себя долю логистических расходов на перевозку украинского зерна.

"Европейский союз должен быстро помочь Польше в расширении инфраструктурных решений для того, чтобы украинское зерно могло быть экспортировано в другие части мира, особенно на Ближний Восток и Северную Африку", - заявил Моравецкий.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом обеспечить полный и беспрепятственный доступ российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Помимо этого, он выразил надежду на достижение договоренностей по вопросу вывоза украинского зерна.

Западные издания всё чаще пишут о тревожных прогнозах продовольственного кризиса в мире. Так, The Economist призывает НАТО деблокировать украинские порты, чтобы избежать продовольственной катастрофы.

Газета WSJ писала о том, что в США разрабатывают план отмены санкций против Беларуси на полгода ради экспорта украинского зерна.

Также стало известно, что G7 создаст альянс по снабжению населения мира продуктами из-за войны в Украине и дефицита зерна.

Тем временем война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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