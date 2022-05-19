Украина получит 25 тысяч тонн бензина из польских запасов. Поставки начнутся в начале следующей недели.

Об этом сообщила вице-премьер Юлия Свириденко по итогам встречи с польским министром климата Анной Москвой, сообщает "Польское радио".

Свириденко заявила, что до войны 97% топлива в Украину поставлялось из РФ и Беларуси. Сейчас эти направления закрыты, кроме того, россияне уничтожили Кременчугский НПЗ, из-за чего в Украине ощущается дефицит топлива.

Поэтому в рамках помощи Польша отправит в Украину 25 тысяч тонн бензина, чтобы сбалансировать рынок горючего. Украина начнет получать эти ресурсы с начала следующей недели.

Напомним, "Страна" писала о том, что правительство приняло решение остановить государственное регулирование цен на бензин в Украине.

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Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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