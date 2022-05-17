Украинское правительство временно приостановит госрегулирование цен на бензин.

Об этом рассказала в эфире телемарафона первый вице-премьер Юлия Свириденко.

По ее словам, сегодня состоялась встреча с операторами рынка и достигнута договоренность о том, что правительство приостанавливает госрегулирование цен на бензин и дизтопливо для того, чтобы операторы насытили рынок.

Правительство ожидает, что цены будут в пределах до 58 грн на дизтопливо и 52 грн на бензин.

Против участников рынка, злоупотребляющих ситуацией на рынке, будут применены санкции, "ситуация будет мониториться ежедневно", пообещала Свириденко.

В правительстве ожидают сокращения очередей на АЗС. Кроме того, первый вице-премьер рассказала, что Национальный оператор планирует большие системные закупки топлива, чтобы балансировать ситуацию на рынке.

По ее словам, из-за войны, в том числе, потому, что противник разрушил инфраструктуру, мы потеряли 97% логистических каналов поставки топлива, а также Кременчугский НПЗ, удовлетворявший (после прекращения импорта топлива с востока и с севера) 50% спроса на дизель и 100% спроса на бензин.

Европа тоже не была готова к такому спросу со стороны Украины и к перестройке каналов поставок топлива .

Сейчас топливо в страну поставляется по железной дороге и речным транспортом, объемы перевозок выросли в несколько раз. Топливо будет поступать через западную границу, достигнута договоренность с Польшей об увеличении объема пропуска топлива с 60 тысяч до 120 тысяч тонн.

Ранее "Страна" разобралась, почему усугубляются проблемы с топливом, когда и почем на заправках появятся бензин и дизель.

Напомним, война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.