Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил об обострении дефицита необходимого аграриям дизельного топлива в стране.

Об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

"В конце апреля – начале мая ситуация с дизтопливом в Украине ухудшилась… Сейчас она более острая, чем несколько недель назад", - заявил Сольский.

По его словам, рынок был не готов к тому, чтобы везти дизель из Польши или Румынии в таком объеме после прекращения поставок из России и Беларуси.

Он сказал, что "нет нужного количества цистерн, нет мощностей по перевалке и других вещей", что "накладывает свой отпечаток и приводит к дефициту топлива".

Напомним, в Украине повысили предельную цену на бензин и снизили на дизельное топливо. Теперь средняя стоимость бензина составляет 33,36 гривни за литр, а дизельного топлива - 35,31 гривни за литр. Отметим, что в реальности бензин в Украине в условиях его дефицита стоит примерно 60-70 долларов за литр.

Также "Страна" разбиралась, почему в Украине резко ухудшилась ситуация с топливом и когда оно появится.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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