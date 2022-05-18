В Украине сети автозаправочных станций начали заключать первые соглашения по поставкам топлива без регулирования цен.

"Зеркало недели" публикует одно из таких предложений дистрибьютора о поставках топлива мелким оптом.

На картинке видно, что даже если брать за ориентир цены мелкого опта, то они превысят рекомендованные правительством ориентиры по ценам в розницу после отмены регулирования: по бензину — 52 гривны, по дизелю - 58 гривен.

С учётом наценки АЗС цены будут примерно 60-72 гривны по дизелю и 55-65 гривен по бензину А-95.

Напомним, "Страна" детально рассказывала о том, как отмена госрегулирования скажется на рынке топлива.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.