Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что президент РФ Владимир Путин несет личную ответственность за рост цен на продовольствие и энергоносители.

Об этом Бербок сказала на брифинге.

По ее словам, власти Российской Федерации ведением войны против Украины провоцируют рост цен. Кроме того, блокировка портов в Черном море может привести к дефициту зерна.

"Отрицательные последствия, в частности рост цен на продукты питания или энергетику, являются ответственностью исключительно российского президента", - заявила Бербок.

Напомним, что в портах Украины оказались заблокированными около 4,5 млн тонн зерна, поставки которого важны для многих стран мира. Экспорт этой продукции сейчас невозможен из-за блокирования портов российским флотом. Если не разблокировать порты, это грозит голодом многим странам мира, а также приведет к увеличению цен на продовольствие во многих странах мира.

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