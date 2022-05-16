Чтобы преодолеть финансовые трудности из-за роста цен, британцам посоветовали больше работать или найти более высокооплачиваемую должность.

Об этом сказала парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин в эфире Sky News.

По словам Маклин, правительству в долгосрочной перспективе необходим план по росту экономики, а также защиты интересов своих граждан, причем это может произойти за счет "увеличения рабочего времени или перехода на более высокооплачиваемую работу".

Тем не менее политик признала, что данное предложение не сработает с теми людьми, кто уже "работает на трех работах".

В свою очередь, теневой министр по Северной Ирландии Питер Кайл раскритиковал идеи Маклин, назвав их оторванными от реалий.

Ранее мы писали, что как минимум миллион британцев могут оказаться в крайней нищете из-за взлета стоимости энергоносителей на фоне антироссийских санкций и войны в Украине.

Также "Страна" рассказывала о росте цен в других странах. Например, в Иране начались "голодные бунты" из-за роста цен на продовольствие.