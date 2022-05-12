В Соединенных Штатах и некоторых странах Европы инфляция выросла до рекордного за сорок лет уровня.

Об этом сообщает Международный валютный фонд (МВФ) в своем блоге.

По данным МВФ, рост цен будет идти дольше, чем ожидалось ранее.

"Инфляция стала явной и реальной опасностью для многих стран. Еще до войны она выросла из-за резкого роста цен на сырье и дисбаланса спроса на предложения. Многие центральные банки, такие как Федеральная резервная система, уже перешли к ужесточению денежно-кредитной политики. Сбои, связанные с войной, усиливают это давление. Теперь мы прогнозируем, что инфляция будет оставаться высокой гораздо дольше. В Соединенных Штатах и ​​некоторых европейских странах она достигла самого высокого уровня за более чем 40 лет в условиях жесткого рынка труда", - заявляет МВФ.

Напомним, в апреле сообщалось, что инфляция в США ускорилась до 8,5 процентов, что стало рекордом с 1981 года.

Кроме того, недавно Байден обвинил Путина в инфляции и пообещал, что она снизится после деблокады портов Украины.

Вместе с тем, сообщалось, что эксперты сообщали, что рост экономики в мире замедлился с начала года, война в Украине довела инфляцию до ужасающего уровня.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.