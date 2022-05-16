Из-за того, что Индия отказалась экспортировать зерно, цены на него рекордно возросли. В стране приняли такое решение из-за палящей жары, которая существенно сократила производство.

Об этом сообщает Reuters.

После запрета на экспорт более 1,8 млн тонн пшеницы застряло в индийских портах. В итоге на открытии европейского рынка стоимость тонны зерна подскочила до $453.

Отметим, что Индия является одним из крупных мировых экспортеров пшеницы.

Также мы рассказывали, что на мировые цены на зерно также влияет то, что в портах Украины оказались заблокированными около 4,5 млн тонн зерна, поставки которого важны для многих стран мира. Экспорт этой продукции сейчас невозможен из-за блокирования портов российским флотом. Если не разблокировать порты, это грозит голодом многим странам мира. К разблокировке портов уже призвали в ООН.

Однако Россия не выводит свои корабли из украинской акватории Черного моря, а вместо этого оккупанты продолжают вывозить и продавать похищенное в Украине зерно. Кроме зерна из оккупированных территорий вывозят в Крым большие объемы похищенных в нашей стране овощей - свеклу, картофель, капусту.