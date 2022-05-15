В Индии не спадает аномальная жара. Местами температура воздуха поднимается выше +45 градусов.

Об этом пишет Times of India.

Особенно жарко в Северной Индии, где температура доходит до +47 градусов по Цельсию. Хотя в ближайшие пару дней ожидается небольшое облегчение.

Такое пекло губит урожай, что может сорвать планы стран, намеревавшихся заместить индийской пшеницей поставки с российских и украинских полей.

Между тем в Индии уже ввели запрет на экспорт пшеницы. Причина - резкий рост мировых цен и обеспечение продовольственной безопасности внутри страны.

Ранее глава МИД Индии заявлял, что страна может выступить экспортером пшеницы, чтобы покрыть дефицит на мировом рынке.

Тем временем в портах Украины оказались заблокированными около 4,5 млн тонн зерна, поставки которого важны для многих стран мира. Экспорт этой продукции сейчас невозможен из-за присутствия у портов российского флота.

Ранее "Страна" сообщала, что в Иране начались голодные бунты из-за роста цен на продукты и нехватки некоторых позиций в магазинах. Скачок цен на Ближнем Востоке обусловлен проблемами в глобальных цепочках поставок из-за войны в Украине - крупного экспортера продуктов питания.