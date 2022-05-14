Индия вводит запрет на экспорт пшеницы. Причина - резкий рост мировых цен и обеспечение продовольственной безопасности внутри страны.

Ранее глава МИД Индии заявлял, что страна может выступить экспортером пшеницы, чтобы покрыть дефицит на мировом рынке.

Шли также разговоры о том, что именно Индия заменит Украину, которая не может вывозить зерно в нужных объемах.

При этом ситуация с продовольствием в мире только накаляется.

Ранее мы писали, что в портах Украины оказались заблокированными около 4,5 млн тонн зерна, поставки которого важны для многих стран мира. Экспорт этой продукции сейчас невозможен из-за блокирования портов российским флотом.

Помимо этого, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что военные РФ вывезли из нашей страны уже около 400-500 тысяч тонн зерна на сумму свыше ста миллионов долларов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.