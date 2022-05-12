Спутник засек российское судно, которое перевозило украденное на юге Украины зерно из Крыма в Сирию.

Снимок публикует CNN.

Журналисты CNN идентифицировали судно как балкер "Матрос Позынич". 27 апреля судно снялось с якоря у берегов Крыма и отключило транспондер.

На следующий день, судя по фотографиям и спутниковым снимкам, оно находилось в Севастополе, главном порту Крыма.

Согласно исследованиям из открытых источников и украинским официальным лицам, "Матрос Позынич" одно из трех судов, занимающихся торговлей украденным зерном, пишет CNN.

Ранее мы писали о том, что около 100 тысяч тонн зерна вывезли российские оккупанты из Луганской области с начала полномасштабной войны. Этого запаса хватило бы почти на три года.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.