По топливу в Украине намечаются большие изменения.

Кабмин решил временно отказаться от госрегулирования цен. Напомним - Минэкономики пересматривало предельные ценники на бензин и дизель каждые 10 дней. Но в последние несколько месяцев представители сетей жестко критиковали этот механизм, утверждая, что госрегулирование стало одной из причин небывалого дефицита горючего. Ведь на опте цены выше, чем нужно продавать в розницу, то есть торговля идет в минус, что, понятно, заправкам невыгодно.

Впрочем, отменяя госрегулирование, в Минэкономики все же обозначили граничный уровень цен: по бензину — 52 гривны, по дизелю - 58 гривен.

Это существенно выше, чем было ранее по формуле (бензин - 39,86, дизель - 42,31 гривен за литр). Но ниже, чем продают некоторые АЗС сейчас, - ценники доходят до 70-75 гривен. При этом власти пригрозили санкциями заправкам, которые станут задирать цены.

Антимонопольный комитет уже взялся за проверки.

Главный вопрос - что изменит отмена госрегулирования, кроме цен. То есть появится ли топливо на заправках и исчезнут ли очереди (а сейчас многие водители вынуждены выстаивать по несколько часов, чтобы залить 10-20 литров).

Разбирались в ситуации с топливом.

План по горючему

Оперативный штаб Кабмина принял решение отказаться от госрегулирования цен на топливо, но при этом сохранить предельную планку "ожидаемых цен" - по бензину 52 гривны за литр, по дизелю 58 гривен.

"У нас была дискуссия с операторами рынка, и по результатам заседания штаба появилась договоренность, что мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование, чтобы операторы рынка могли насытить рынок необходимым ресурсом. Чтобы они могли весь необходимый ресурс на европейском или даже на не европейском (очевидно, имеется в виду мировой рынок - Ред) рынке транспортировать в Украину", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

"При этом мы ожидаем, что граничные цены на дизтопливо будут не выше 58 гривен, на бензин - не больше 52 гривен. Как только мы почувствуем, что операторы злоупотребляют ситуацией, мы будем внедрять против них санкции, будем мониторить ситуацию круглосуточно", — сказала Свириденко вчера в эфире "UA Разом".

Также Свириденко спрогнозировала, что это решение позволит сократить очереди на заправках и насытить рынок уже в ближайшие недели.

Отказ от госрегулирования - один из пунктов в списке рекомендаций, которые накануне предоставила Кабмину Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ).

Первым пунктом в этом перечне числится как раз временная отмена государственного регулирования розничных цен, что, по расчетам НАУ, позволит удовлетворить спрос и восстановить запасы нефтепродуктов в стране до уровня месячного потребления (из-за слишком низких розничных цен операторы якобы не были заинтересованы в наращивании объемов импорта ресурса).

Скорее всего, правительство прислушается и к остальным рекомендациям НАУ.

В Ассоциации советуют Кабмину проводить регулярные встречи с европейскими коллегами (Польши и Румынии) и руководителями европейских компаний (каждые две недели), что позволит оперативно решать вопросы поставок нефтепродуктов в Украину. Еще один пункт в рекомендациях НАУ — продолжить работу оперативного штаба, в состав которого входит руководство Минэкономики, Минэнерго, Мининфраструктуры, "Укрзализныци", НАУ и участники рынка.

В среднесрочной перспективе планы следующие:

Достройка УЗ железнодорожных путей, которые будут отвечать европейским критериям, через западные границы к нефтебазам Украины. Это позволит упростить и удешевить логистику и увеличить объемы поставок топлива.

Начать замену вагонов на те, что соответствуют европейским стандартам и провести их сертификацию в ЕС. Это позволит увеличить парк и, соответственно, объемы импорта ресурса. То есть, по расчетам НАУ (которые "Стране" подтверждают и представители сетей), упор все же нужно сделать на ж/д доставку нефтепродуктов. Насытить рынок за счет бензовозов нереально.

НАУ также рекомендует за счет госсредств создать стратегические запасы топлива из расчета трехмесячного потребления "в безопасных местах". И обеспечить страхование транспорта, который будет завозить нефтепродукты в Украину (сейчас многие европейские поставщики бояться ехать дальше границы).

Будут ли реализованы пункты из этого списка - пока непонятно. К примеру, разговоры о необходимости стратегического топливного запаса за бюджетные средства ведутся уже не первый год, но такой резерв в итоге так и не появился.

Пока власти пошли на отмену госрегулирования и готовы совещаться и мониторить рынок.

Также пригрозили санкциями тем, кто станет сильно задирать ценники. Мы уже писали, что на заправки вернулись проверяющие. По данным Госпотребслужбы, 73% всех АЗС, на которых были рейды, нарушали требования по предельным ценам. О проверках на предмет монопольного сговора сообщил и АМКУ.

Как изменятся цены на АЗС

Что в реальности ждет рынок после отмены госрегулирования?

Как говорит руководитель отдела маркетинга сети "БРСМ -Нафта" Александр Мельничук, ценник на литр дизтоплива составит порядка 58 гривен (то есть как того и ожидает Кабмин), на бензин — 47 гривен (дешевле, чем спрогнозировали в правительстве).

Но это пока. Оптовые цены на топливо продолжают оставаться выше обозначенной планки, и составляют на сегодня 62-65 гривен за литр,- сказал нам Мельничук.

По словам владельца сети Prime Дмитрия Леушкина, оптовые ценники - 63-65 гривен за литр, но они уже неделю не растут, что эксперт уже считает большим плюсом. При этом, как говорит Леушкин, "пока на опте цены будут выше, чем на АЗС, на заправках топливо не появится". Также он отмечает, что продолжается ажиотаж на рынке. В частности, на полтора месяца раньше, чем обычно, начали скупать дизель аграрии под уборочную кампанию.

Поэтому эксперты не исключают, что цена будет оставаться высокой - до 65-70 гривен за литр. А, если дефицит и ажиотаж на рынке сохраняться, ценники могут быть и выше, вплоть до 90-100 гривен за литр.

Причем, если по регулируемым ценам в 40-42 гривны можно было купить хотя бы 10-15 литров, пусть и отстояв очередь, то теперь таких ценников на рынке просто не будет.

"Госрегулирование уже разделило рынок на две части - одни придерживались граничных цен, другие - нет. Расстояние - 20 гривен на литре. Это спровоцировало логичный переток топлива из первого сегмента во второй, способствуя увеличению очередей. Также нет регулирования на опт, который течет в спекулятивный сегмент рынка, где парни зарабатывают 27, а не 7 гривен на литре. Возможность заработать на разнице цен - еще один фактор роста спроса. Граждане быстро стали трейдерами, весь OLX продает талоны на топливо", - написал руководитель агентства "А-95" Сергей Куюн на своей странице в Фейсбуке,

То есть, пока есть ажиотажный спрос, ценники вряд ли будут низкими. И "страшилки" правительства запустить массовые проверки и наказывать нарушителей тут вряд ли помогут, так как немалая часть ресурса уходит на черный рынок, отследить который сложно.

Поэтому главное сейчас - насытить рынок топливом.

"С топливом легко не будет"

Как считает Леушкин, на предложении на рынке отмена госрегулирования скажется минимально. По крайне мере, в ближайшее время.

"Дефицит не уйдет, но лимиты повысят, начнутся продажи за наличку (а не только по топливным картам, как сейчас на некоторых АЗС - Ред.)", - говорит Леушкин.

Импорт ресурса, по его словам, растет, но пока все равно предложение не успевает за спросом. Хотя постепенно рынок будет наполняться, а это значит, что очереди на заправках все же уменьшатся, и купить ресурс будет проще.

"Наша сеть сейчас активно работает над расширением вариантов импорта, и точно в течение недели-двух начнем завозить больше топлива", - добавил Мельничук.

"Европа дефицитная по топливу сама по себе. К примеру, Польша - наш главный партнер - должна искать для себя импорт 7 млн тонн дизельного топлива и бензина в год. Это даже больше, чем все наше прогнозное потребление. С ресурсами мы определились, даже их законтрактовали, но не можем их довезти из европейских портов. НПЗ, нефтебаз до Украины. Вопрос решается, но нужно время. Ожидается, что месяца два. Это при условии, что ничего не случится", - отметил Куюн.

То есть, быстрого насыщения рынка, "до конца мая", как обещали власти, скорее всего, не получится.

Тем более, что продолжается ажиотаж - кроме аграриев, которые запасаются под уборочную кампанию, активно скупают топливо рядовые водители.

Плюс - увеличивается автопарк.

"Завезли 76500 "льготных машин" (под нулевую растаможку - Ред.). Я так понимаю, в текущих условиях люди покупали их, чтобы активно использовать, а не поставить в гараж. Считаем: 76500 умножить на 20 литров в сутки (200 километров пробега) и на 30 дней — получается 46 млн литров или 36,7 тысяч тонн в месяц. Наша расчетная потребность это 450 тысяч тонн топлива в месяц. Потенциально имеем спрос еще на 8% потребления", - пишет Куюн.

По его мнению, власти должны честно пояснить украинцам, что с топливом легко не будет. Кроме того - вернуть акцизы, потому как сейчас ценники и так высокие, но за счет высоких наценок, а бюджет ничего не получает. Также следует и дальше методично работать над расширением транспортных коридоров.

Ранее "Страна" разобралась, почему усугубляются проблемы с топливом, когда и почем на заправках появятся бензин и дизель.