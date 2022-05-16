В Украине продолжаются проблемы с топливом, за которым на заправках выстраиваются многочасовые очереди.

На фоне дефицита и подорожания - стали поднимать проезд не только в такси, но и в общественном транспорте.

Так, на этой неделе маршрутка из Борисполь-Киев подорожала сразу на треть, а в самой столице, где с 16 мая вернули платный проезд. Причем в Киеве прогнозируют рост цен на проезд вдвое.

Собрали подробности, как дорожает проезд в Украине из-за проблем с топливом.

В Киевской области дороже на треть, в Киеве - могут поднять вдвое

В связи с ростом цен на топливо проезд в маршрутке из Борисполя до Киева подорожал сразу на треть - до 50 гривен.

Об этом пассажиров уведомили в группе "Довідковий Бориспіль" в Facebook. Информацию подтвердил и перевозчик "Атасс Борисполь"

Теперь стоимость проезда будет составлять:

"Борисполь - Бориспольская" - 50 гривен;

"Борисполь - Левобережная" - 70 гривен;

"Борисполь – Сошников" – 65 гривен;

"Борисполь - Старое" - 60 гривен;

"Борисполь – Рогозов" – 33 гривны.

Подорожал проезд и на других областных маршрутах. Так, еще в начале мая тариф в маршрутке, которая перевозит пассажиров из Обухова до станции Выдубичи в Киеве, подняли до 45 грн (был 38 грн). Повышение цены объяснили подорожанием топлива.

В самом Киеве ожидают рост цен на проезд уже в конце мая. Причем она может вырасти сразу вдвое - до 15-20 грн.

По крайней мере такой прогноз сделал глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, в комментарии "Суспільному".

"Цены доходят до 70 грн за литр. Большинству маршруток вообще не выгодно ездить", — сказал Игорь Моисеенко. Также, по его словам, сейчас существенно подорожали запчасти, поэтому тарифы могут поднять уже в конце мая.

Напомним, что платный проезд в Киевском общественном транспорте вернули с 16 мая. Сейчас он составляет 8 гривен. Власти города заявили, что связано это с возвращением киевлян домой и повышением нагрузки на транспортную систему. В то же время очевидно, что рост цен на топливо сыграл в этом решении не последнюю роль.

Транспортный коллапс в Полтаве

В Полтаве дефицит и подорожание топлива привели к тому, что в городе перестали ходить автобусы, а частные маршрутки проезжают заметно реже. При этом троллейбусы пока курсируют.

Как пояснил мэр Полтавы Александр Мамай, причиной стало отсутствие горючего в городе и пригородах, из-за чего невозможно заправить общественный транспорт.

На этих выходных, после того, как частные перевозчики не вышли на маршруты, нагрузка на троллейбусы значительно увеличилась. Причем, в одном из троллейбусе от напора пассажиров даже лопнула стеклянная перегородка, пишет местное издание "Полтавщина".

В эти выходные по городу курсировали 38 троллейбусов. В будние дни обычно их 48.

Двери троллейбуса в Полтаве не выдержали наплыва пассажиров. Фото: poltava.to

На фоне этого в соцсетях стали писать, что на некоторых маршрутках стали просить по 25 гривен за проезд, но власти обещают это пресечь и разобраться с перевозчиками, которые самовольно повысили цену.

"Мы прочли информацию о стоимости проезда 25 грн и сообщаем, что такого не будет. За 50 грн люди на работу не будут ездить. Кто будет лично поднимать цену до такого уровня, мы будем разбираться с этими людьми, как с мародерами", – сообщил Мамай в своем телеграм-канале перед выходными.

Полтавские перевозчики ценник в 25 гривен считают не мародерством, а справедливой ценой.

"До войны мы говорили властям, что экономически обоснованный тариф должен быть 16 грн. Сейчас — это 25 грн. Тариф в 15 грн компенсирует только расходы на топливо. Подчеркну – только на топливо, больше ничего из других амортизационных расходов", - пояснял в комментарии "Униан" глава Ассоциации пассажирских перевозчиков Полтавщины Юрий Лупаенко.

В Полтавской области цены на проезд также растут. Так, с 16 мая подорожали поездки из Кременчуга.

Кременчуг – Глобино теперь 65 грн вместо 49 грн. Кременчуг – Горишние Плавни 30 грн - вместо 23 грн. То есть цены выросли примерно на треть.

Проезд из Кременчуга в Киев подняли на 50 гривен и теперь поездка обойдется в 550 грн.

Цены растут везде - и на востоке, и на западе

Выросли цены во Львовской области. С начала мая поездка по городу в Бориславе стоит 10 гривен вместо 10. Поездка из Дрогобыча в Трускавец на маршрутке с прошлой недели стоит 25 гривен вместо 22.

В самом Дрогобыче тариф на проезд на этих выходных подняли до 15 гривен. При этом, расплачиваясь безналично "Картой дрогобычанина" можно сэкономить 2 гривны и заплатить - 13 грн за проезд. У льготников-владельцев такой карты есть право на 20 бесплатных поездок в месяц.

В Ровно цены пока не подняли, но обсуждается возможность повышения тарифов до 14 грн в маршрутках и до 12 грн в троллейбусах.

С мая проезд из Черкасс до Киева вырос с 200 до 300 гривен. На черкасских автостанциях говорят, что это не предел и из-за роста цен на топливо, проезд может еще больше ударить по карману пассажиров.

В Каневе Черкасской области с 16 мая проезд 10 гривен. Подорожали и пригородные маршруты.

В самих Черкассах проезд пока по 9 гривен, но в мэрии уже сообщили, что из-за проблем с топливом, его собираются поднять.

Маршрутка Чернигов - Киев теперь стоит 300 грн вместо прежних 130 грн. Это вызвано не только ценами на ГСМ, но и потому что из-за прошедших боевых действий ехать приходиться, сделав крюк в 60 километров.

В Запорожье также ожидается рост цен за проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил и.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев. Сейчас местные власти и перевозчики обсуждают тарифы.

При этом и.о. мэра сообщил, что в городе будут разбираться с теми маршрутчиками, которые подняли цены самовольно, не согласовав это предварительно.

С такими перевозчиками изучат заключенные ранее контракты, и примут решение об обращении в правоохранительные органы.

Об этом заговорили после того, как жители Запорожья в соцсетях пожаловались, что на некоторых маршрутах вместо привычных 8 гривен водители стали брать за проезд по 10 грн.

В Кривом Роге (Днепропетровская область) проезд в маршрутках подорожал с 7 мая. Цена выросла с 8 грн до 10 грн. Такие изменения объяснили повышением цен на топливо.

С 17 мая пригородный проезд из Каменского в Днепр вырастет с 50 до 60 гривен.

С 10 июня проезд в транспорте подорожает на 3 гривны в Павлограде Днепропетровской области. Об этом говорится в проекте решения исполкома.

С таким запросом обратились перевозчики, апеллировав это повышением цен на ГСМ и другие составляющие.

После подорожания в зависимости от маршрута проезд поднимут с 8, 9, 10 грн соответственно до 11, 12, 13 грн.