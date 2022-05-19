В Польше заявили о готовности строить постоянные базы Североатлантического Альянса, чтобы размещать там легкие подразделения. Причина этому - опасение территориальных претензий со стороны РФ, которая уже угрожала стране.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая на конференции Strategic Ark в четверг, 19 мая.

"Постоянные базы союзников должны быть созданы в странах восточного флага НАТО. Польша готова строить такие базы, которые были бы местом дислокации легких подразделений на постоянной основе", - сказал он.

Моравецкий заявил, что Польша опасается территориальных претензий от РФ.

"Россия должна знать, что мы не уступим ни пяди территории НАТО", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония просили НАТО увеличить численность войск на их территории.

Также мы писали, что еще до вторжения РФ в Украину, глава Бюро национальной безопасности Польши говорил, что США могут перебросить в Польшу дополнительно около двух тысяч военных.

А в Госдепе США ранее говорили об однозначной необходимости укреплять восточный фланг НАТО.