Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун прокомментировал блокировку Анкарой переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, Швеция не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока не будут урегулированы справедливые опасения Турции.

Об этом Алтун написал в своей заметке для шведской газеты Expressen.

По словам Алтуна, Турция имеет одну из самых мощных армий в мире и считает Североатлантический альянс гарантом мира и стабильности. По этой причине она традиционно поддерживает политику открытых дверей НАТО. Он напомнил, что в процессе расширения НАТО, который начался сразу после холодной войны, Анкара оказывала полную поддержку странам, желающим вступить в альянс. Но при этом проявляла осторожность, чтобы гарантировать, что институциональная идентичность и внутренняя гармония НАТО не пострадают.

Ссылаясь на то, что каждая международная организация имеет минимальные требования и стандарты для членства, Алтун отметил, что НАТО, основанная как организация коллективной безопасности, должна демонстрировать чуткое отношение к вопросам безопасности каждого члена. Поэтому страна-кандидат обязана координировать свои действия с членами НАТО, в том числе по вопросу терроризма и борьбы с ним.

"После критики НАТО, которая за последние 20 лет не смогла обеспечить адекватные сотрудничество и координацию в борьбе с терроризмом, немыслимо положительно относиться к членству в НАТО для стран, которые не заняли достаточно твердой позиции в отношении террористических организаций. Безразличие одного из членов организации, провозглашающей "Все за одного, один за всех", к безопасности других представляет явный риск для идентичности организации", - написал Алтун.

Он считает, что в Швеции живут много террористов, которые изображают из себя политических беженцев, но были причастны к многочисленным преступлениям в Турции и лишили жизни невинных людей.

"Я уверен, что шведский народ чувствовал бы то же, что и мы сейчас, если бы террористическая организация совершила теракт на площади Стурторьет, убив множество людей, а правительство Турции поддержало эту организацию", - высказался представитель Эрдогана.

Он резюмировал: Швеция не сможет вступить в НАТО, если не будут решены законные интересы Турции.

"Вы должны признать этот факт, если ожидаете, что вторая по величине армия НАТО защитит вас в случае нападения", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что Хорватия намерена блокировать вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за Боснии и Герцеговины.

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