Дебаты в парламенте Финляндии по возможному вступлению страны в НАТО длились 14 часов, было произнесено 212 речей.

Об этом сообщают местные издания.

Доклад по итогам дебатов передали в комитет по иностранным делам, во вторник он подготовит ответное предложение.

Ранее "Страна" писала, что США планируют ратифицировать вступление Финляндии в Североатлантический Альянс до осени текущего года. Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл в ходе брифинга с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

"Мы намерены стать первой страной, ратифицировавшей этот документ. Конечно, может случиться так, что одна из стран НАТО опередит нас в этом вопросе… Мы намерены сделать это как можно скорее и желательно до перерыва, который наступит осенью", - сказал Макконнелл.

Между тем Эрдоган объяснил отказ одобрить вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

"Мы не можем сказать "да" присоединению к НАТО тех, кто вводил санкции против Турции. Даже в их парламентах есть сторонники терроризма. Они заявляли, что не будут экстрадировать террористов. Турция не одобрит присоединение Швеции и Финляндии к НАТО", - сказал Эрдоган.