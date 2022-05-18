Российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет "сюрпризом", причём принятые меры будут военными.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передают российские СМИ.

"Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными", - сказала Захарова.

Ранее Путин заявил, что у него нет претензий из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Хотя до этого зампред России при ООН заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО сделают эти страны военными целями.

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