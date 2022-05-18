Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса, запустив процесс вступления в Альянс. Об этом пишет "Интерфакс".

Посол Финляндии при НАТО Клаус Корхонен и посол Швеции Аксель Вернгоф передали заявки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Теперь заявки стран должен согласовать каждый из 30 союзников в Североатлантическом альянсе. По словам дипломатов, ратификация всеми 30 союзными парламентами может занять до года.

Напомним, в Финляндии всерьез задумались над вступлением в НАТО в начале апреля из-за войны в Украине.

Вчера парламент Финляндии поддержал вступление в НАТО. Это окончательный шаг в заявке на членство в Альянсе.

Швеция также решила подать заявку на вступление в НАТО, но не станет размещать ядерное оружие и базы в стране.

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Между тем, Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический Альянс станет угрозой для России и добавил, что РФ проведет "спецанализ" после вступления страны в НАТО, чтобы выработать необходимые меры и обезопасить страну. Путин же заявил, что у него нет претензий из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Вместе с тем, сообщалось, что Турция не одобряет вступление в НАТО этих двух стран.