Появилась инфографика о составе вооруженных сил Швеции и Финляндии, которые уже завтра, 18 мая, подадут заявку на вступление в НАТО.

Соответствующую инфографику публикует "Коммерсантъ".

Напомним, что Швеция и Финляндия не планировали вступать в Североатлантический альянс, но после военной агрессии России обе страны одобрили вступление в НАТО. И Швеция, и Финляндия могут присоединиться к альянсу уже ближайшим летом. Однако президент Турции Эрдоган не даёт добро на вступление в НАТО Швеции и Финляндии, а вступление возможно только по согласию всех стран-членов альянса.

Также "Страна" рассказывала, что в ответ на новости о том, что скандинавские страны вступают в Североатлантический альянс, заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО сделают эти страны военными целями.

При этом в Соединенных Штатах Америки заявляют, что окажут военную помощь Швеции и Финляндии, которые собираются вступить в НАТО, если на них нападут до вступления в Североатлантический альянс. При этом США с обеспокоенностью наблюдают за российскими заявлениями относительно того, что вступление этих стран в НАТО сделает их военными целями России.

"Страна" выяснила, к чему идет развитие событий вокруг вступления Швеции и Финляндии в НАТО.