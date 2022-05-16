Президент Турции Эрдоган не даёт добро на вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

Об этом Эрдоган заявил на брифинге в понедельник, 16 мая.

"Мы не можем сказать "да". Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать "да", пусть не обижаются", - пояснил президент Турции.

Напомним, Турция объяснила свою позицию по заявкам в НАТО Швеции и Финляндии. Страна не возражает по поводу расширения НАТО, но выступает против поддерживающих террористов стран.

Ранее мы писали, что в Министерстве иностранных дел Турции заявили, что "народ просит руководство страны заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за их политики с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана".

Эрдоган уже говорил, что оба государства стали прибежищем для членов Рабочей партии Курдистана, которых Анкара считает террористами. Теперь Турция требует от финнов и шведов "пресечь террористическую деятельность".

Также "Страна" сообщала, что президент Хорватии пообещал наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что вступление Финляндии в Альянс пройдет "гладко и быстро".