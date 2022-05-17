Во вторник, 17 мая, президент Финляндии Саули Ниинистё приехал с визитом в Стокгольм. Страны будут обсуждать совместную подачу заявки в НАТО.

Об этом сообщает Svenska Dagbladet.

Премьер Швеции на брифинге заявила, что страны сформируют и подадут заявки уже в среду, 18 мая.

Кроме того, премьер-министр Магдалена Андерссон и президент Финляндии Саули Ниинистё в четверг отправятся в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом также по вопросам вступления в Североатлантический альянс.

Напомним, что Швеция и Финляндия не планировали вступать в Североатлантический альянс, но после военной агрессии России обе страны одобрили вступление в НАТО. И Швеция, и Финляндия могут присоединиться к альянсу уже ближайшим летом. Однако резидент Турции Эрдоган не даёт добро на вступление в НАТО Швеции и Финляндии, а вступление возможно только по согласию всех стран-членов альянса.

Также "Страна" рассказывала, что в ответ на новости о том, что скандинавские страны вступают в Североатлантический альянс, заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО сделают эти страны военными целями.