Парламент Финляндии 188 голосами из 200 проголосовал за вступление страны в НАТО, сообщила секретарь министра иностранных дел Финляндии Йоханна Сумувуори.

Мы рассказывали, что это произошло после длительных дебатов в парламенте страны, которые длились 14 часов и за время проведения которых было произнесено 212 речей.

По сути - это окончательное утверждение заявки страны на членство в альянсе.

Скриншот: Twitter/N. Johanna Sumuvuori

Напомним, что Швеция и Финляндия не планировали вступать в Североатлантический альянс, но после военной агрессии России обе страны одобрили вступление в НАТО. И Швеция, и Финляндия могут присоединиться к альянсу уже ближайшим летом. Однако резидент Турции Эрдоган не даёт добро на вступление в НАТО Швеции и Финляндии, а вступление возможно только по согласию всех стран-членов альянса.

Также "Страна" рассказывала, что в ответ на новости о том, что скандинавские страны вступают в Североатлантический альянс, заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО сделают эти страны военными целями.