Вопрос о вступлении Австрии в НАТО в данный момент не актуален. Об этом заявил канцлер Карл Нехаммер в ходе визита в Чехию.

"Вопрос о вступлении Австрии в НАТО не находится на столе (переговоров)", - цитирует его ТАСС.

Он отметил, что у Австрии не такая ситуация, как у Швеции и Финляндии. По словам Нехаммера, Австрия продолжит оставаться нейтральной страной.

Ранее Нехаммер заявил, что страна еще несколько лет не сможет отказаться от российского газа, однако он опроверг информацию о согласии страны платить России за газ рублями.

Также "Страна" писала о том, что Австрия хочет провести свое независимое расследование военных преступлений в Украине.

Напомним также, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО. В то же время российский президент Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ в Москве заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в НАТО не создаёт угрозу для страны, но вызовет ответную реакцию на расширение военной инфраструктуры.

Тем временем война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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