На границе Украины и Беларуси наблюдается активность белорусских военных. По словам руководства Вооруженных сил Республики Беларусь, речь идет о "защите от украинцев и войск НАТО".

Об этом пишет белорусская редакция "Радио Свобода".

Жители Гомельской области заметили у границы брустверы, бетонные блоки и блокпосты. Их установили на трассе Гомель-Чернигов в двух километрах от границы с Украиной. Также там стоят бронетранспортеры.

ГАИ проверяет документы и автомобили людей, которые направляются в сторону границы и в белорусские пограничные деревни.

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Игорь Король заявил о возможных угрозах Украины и стран НАТО. Он не исключает "провокации на границе".

Король также заявил якобы о расположении украинских батальонных тактических групп на границе, добавив, что "такого никогда не было".

"Они находятся на полигонах у наших границ, они полностью подготовлены, укомплектованы, имеют запасы и готовы действовать по назначению", – сказал Король.

По его словам, вблизи границы в направлении Овруча развернулись "американские контрбатарейные станции", а "Украина сосредоточила около 10 тысяч военных против Республики Беларусь" в направлении Ровно.

"Все вооружены, все с боевым оружием, так что могут быть какие-то провокации", – сказал заместитель начальника Генштаба РБ.

Ранее британская разведка сообщала, что белорусские силы на границе с Украиной помешают перебросить подкрепление ВСУ на Донбасс.

Между тем Александр Лукашенко на саммите ОДКБ заявил о попытках "расчленения Украины" со стороны Польши.