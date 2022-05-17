Беларусь на границе с Украиной готовится защищаться от "украинцев и войск НАТО"
На границе Украины и Беларуси наблюдается активность белорусских военных. По словам руководства Вооруженных сил Республики Беларусь, речь идет о "защите от украинцев и войск НАТО".
Об этом пишет белорусская редакция "Радио Свобода".
Жители Гомельской области заметили у границы брустверы, бетонные блоки и блокпосты. Их установили на трассе Гомель-Чернигов в двух километрах от границы с Украиной. Также там стоят бронетранспортеры.
ГАИ проверяет документы и автомобили людей, которые направляются в сторону границы и в белорусские пограничные деревни.
Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Игорь Король заявил о возможных угрозах Украины и стран НАТО. Он не исключает "провокации на границе".
Король также заявил якобы о расположении украинских батальонных тактических групп на границе, добавив, что "такого никогда не было".
"Они находятся на полигонах у наших границ, они полностью подготовлены, укомплектованы, имеют запасы и готовы действовать по назначению", – сказал Король.
По его словам, вблизи границы в направлении Овруча развернулись "американские контрбатарейные станции", а "Украина сосредоточила около 10 тысяч военных против Республики Беларусь" в направлении Ровно.
"Все вооружены, все с боевым оружием, так что могут быть какие-то провокации", – сказал заместитель начальника Генштаба РБ.
Ранее британская разведка сообщала, что белорусские силы на границе с Украиной помешают перебросить подкрепление ВСУ на Донбасс.
Между тем Александр Лукашенко на саммите ОДКБ заявил о попытках "расчленения Украины" со стороны Польши.