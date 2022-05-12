В Черниговской области приняли решение демонтировать монумент "Три сестры", посвященный дружбе РФ, Украины и Беларуси. Процедура по его ликвидации началась.

Об этом говорится в сообщении Черниговкой ОВА.

В ОВА заявили, что в ближайшее время памятник снимут с учета истории местного значения. Затем документы передадут Министерству культуры и информационной политики. После одобрения ведомства постройку можно будет демонтировать.

Демонтировать памятник поручил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус. До этого монумент считался памятником истории и носил охранный номер 574-Чр.

Монумент "Три Сестры" был сооружен монумент на стыке границ Черниговской, Гомельской и Брянской областей в августе 1975 года в честь "дружбы трех народов".

Напомним, ранее в Чернигове снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Также сообщалось, что в Днепре демонтировали установленный в 2010 году памятник комсомольцам.

Вместе с тем, Горсовет Харькова разорвал побратимские отношения с городами РФ и переименовал Московский проспект.

Кроме того, в Киеве демонтировали монумент под аркой Дружбы народов.