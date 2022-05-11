В Днепре на Соборной площади вчера демонтировали памятник комсомольцам - парню и девушке, которые сажают дерево. Надпись на монументе гласила: "Легенды расскажут, какими мы были".

Об этом сообщили руководитель управления по вопросам охраны культурного наследия Надежда Лиштва на своей странице в Фейсбук. Также она обнародовала соответствующие фото.

Отметим, что это памятник не советских времен, а 2010 года. Его поставили за счет частных пожертвований.

Напомним, ранее в Коростене снесли советский памятник комсомольцам, который местные власти переименовали в памятник "молодежи Коростеня ХХ века". Монумент при этом повалили активисты. На это у них ушло около часа.

Также сообщалось, что недавно в центре Житомира демонтировали советский танк.

Тем временем, сегодня в Харькове переименуют Московский проспект и Московский район города.

Вместе с тем, сообщалось, что 40% украинцев выступают против демонтажа памятников, связанных с историей Второй мировой войны. При этом 73% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские названия.