Утром в четверг, 5 мая, в Житомире демонтировали советский танк. Теперь с площади Победы в центре города его переместят к Монументу Вечной славы. Демонтаж планировали на 9 мая, но во избежание скопления людей сделали это раньше.

Об этом сообщает мэр города Сергей Сухомлин на своей странице в Facebook.

"Танк переехал! Да, делали это тихо. Утром. Это нужно для безопасности. Скопления не ко времени. Теперь памятник-танк Т-34-85 займет свое место рядом с Монументом Вечной славы. Там каждый год, 8 мая, будем чтить память погибших во Второй мировой войне, в том числе тех, кто освобождал от захватчиков Житомир", - написал Сухомлин.

Отметим, танк на площади Победы установили в канун 9 мая 1965 года в честь 20-летия Победы над немецкими войсками во Второй мировой войне и освобождения Житомира от оккупации.

Ранее мы писали, что в Киеве закончили демонтаж фигур русского и украинского рабочих под Аркой Дружбы народов.

Также сообщалось, что в Харькове демонтировали памятник маршалу Жукову.

Вместе с тем, 40% украинцев выступают против демонтажа памятников, связанных с историей Второй мировой войны.