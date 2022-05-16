Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал вернуть калийные удобрения из России и Белоруссии на мировые рынки в обмен на пропуск судов с зерном с Украины.

"Позвольте сказать ясно: серьезное решение глобальных угроз продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продовольствия и удобрений в России и Белоруссии на мировые рынки", – заявил он.

Генсек добавил, что все это необходимо сделать, несмотря на боевые действия в Украине.

Ранее мы писали, что в портах Украины оказались заблокированными около 4,5 млн тонн зерна, поставки которого важны для многих стран мира. Экспорт этой продукции сейчас невозможен из-за блокирования портов российским флотом. Если не разблокировать порты, это грозит голодом многим странам мира.

Также "Страна" сообщала, что страны "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Соединенные Штаты Америки, Франция и Япония) не будут вводить против России санкции, которые затронут экспорт сельхозпродукции в развивающиеся страны.

Кроме того, мы подробно рассказывали, как война в Украине вызвала мировой кризис.