Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.

Об этом сообщает информационное агентство DPA со ссылкой на источники в организации.

Напомним, в Финляндии всерьез задумались над вступлением в НАТО в начале апреля из-за войны в Украине. Однако сегодня страны уже подали заявку на вступление, которую рассмотрят уже летом.

Президент Турции, которая тоже входит в НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не относится положительно к решению НАТО принять в Финляндии и Швецию. Также он объяснил свое нежелание видеть скандинавские страны в Североатлантическом альянсе. По его словам, эти страны стали "приютом для многих террористических организаций", поскольку члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана "даже являются членами парламента в некоторых из них".

Турция опубликовала требования к странам, чтобы она допустила их пребывание в НАТО. Первое в списке - Объявление Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана и ее производных террористическими организациями. Также там есть включение Турции в программу истребителя F-35 и снятие санкций за С-400 и отмена эмбарго на поставки оружия.