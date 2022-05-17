Появился перечень требовании Турции в обмен на одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Их опубликовало агентство Bloomberg.

1. Объявление Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее производных террористическими организациями.

Это основной источник напряженности внутри альянса, потому что, хотя все члены НАТО признают РПК террористической организацией в Турции, многие поддерживали и даже вооружали ее сирийское ответвление в борьбе против ИГИЛ. Турция же требует, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили не только РПК, но и ее филиалы. Турецкие официальные лица заявили, что признания РПК террористической организацией недостаточно: скандинавские страны должны сделать больше, чтобы подавить сторонников РПК, которые активны в других странах.

2. Отмена эмбарго на поставки оружия.

Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия сняли ограничения на экспорт оружия, которые они наложили на Анкару вместе с другими членами Евросоюза после ее вторжения в Сирию в 2019 году. Хотя торговля оружием Турции с двумя скандинавскими странами незначительна, официальные лица заявили, что Анкара в принципе не согласится на расширение военного союза со странами, которые блокируют ее сделки с оружием.

3. Включение Турции в программу истребителя F-35 и снятие санкций за С-400.

Турция хочет, чтобы ее снова включили в программу перспективных самолетов F-35, от участия в которой она была отстранена после того, как купила у России системы противоракетной обороны С-400. У Анкары также есть неудовлетворенный запрос к США на покупку десятков боевых самолетов F-16 и комплектов модернизации для существующего парка. Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции за обладание ракетами С-400.

Между тем официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге заявил, что Турция не выдвигала конкретных требований в обмен на поддержку заявок Финляндии и Швеции для вступления в НАТО.

При этом в связи с разногласиями, касающимися вступления двух стран в НАТО, госсекретарь Энтони Блинкен проведет переговоры с главой МИД Турции Чавушоглу.

Ранее "Страна" писала, как сама Турция объяснила свою позицию по заявкам в НАТО Швеции и Финляндии.

Также мы приводили заверения генсека НАТО, что Турция не будет блокировать заявку Финляндии и Швеции на вступление в Альянс.