Хорватия, вслед за Турцией, может проголосовать против вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Президент страны Зоран Миланович выступает против такого расширения, пока не будет решен вопрос с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.

Об этом сообщает АР.

Миланович намерен дать соответствующе инструкции послу республики при НАТО.

По словам Милановича, тот, кто в парламенте Хорватии выступит против ратификации соглашения о вступлении двух скандинавских государств в НАТО, "будет на стороне отстаивания хорватских национальных интересов".

При этом глава он обратил внимание на то, что Турция, с которой в настоящий момент ведутся переговоры, чтобы Анкара поддержала Хельсинки и Стокгольм, пытается использовать складывающееся положение в своих национальных интересах.

"А Хорватия делает наоборот", - констатировал Миланович.

Ранее мы публиковали список требований Турции в обмен на одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

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