Страны "Большой семерки" договорились о создании альянса по продовольственной безопасности. Он будет решать вопросы "снабжения населения мира" продуктами - из-за войны в Украине и зернового дефицита.

Об этом сообщают немецкие СМИ.

Многие страны Африки и Азии зависят от дешевого импорта зерна из Украины. Однако Россия блокирует отгрузки пшеницы из страны морским транспортом. Эта динамика усугубляется запретом Индии на экспорт пшеницы. Поэтому недавно цена на пшеницу поднялась до рекордной отметки.

Немецкий министр развития Свенья Шульце заявила на встрече G7, что "существует риск голода, потому что Путин использует голод как оружие".

Издание "Шпигель" пишет, что по сути "Большая семерка" пытается дублировать продовольственную программу ООН, которая имеет международный мандат (и куда входят страны, рискующие ощутить голод, в отличие от G7).

"Но ее сейчас возглавляет представитель Китая. Китай не позиционирует себя на стороне Украины в агрессивной войне России", - объясняет газета.

Напомним, ранее канцлер Германии Шольц предупредил о риске масштабного голода в результате войны в Украине.

Также сообщалось, что в ООН заявили, что война в Украине грозит голодом почти двум миллиардам жителей Земли.

Вместе с тем, РФ заблокировала украинские порты, по которым зерно экспортировалось в другие страны.