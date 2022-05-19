МИД России внезапно отреагировало на призыв ООН открыть доступ к морским портам в Украине. В Москве заявили, что для этого "нужно рассмотреть, в том числе, возможность снятия санкций с России".

"МИД в ответ на призыв ООН открыть доступ к морским портам в Украине заявил, что для этого нужно рассмотреть, в частности, возможность снятия санкций с России", - пишут российские СМИ.

Напомним, Россия заблокировала украинские порты с момента начала войны. И ранее на все призывы их открыть для прохода кораблей не реагировала.

Между тем в ООН заявляли, что война в Украине может вызвать глобальный голод. По данным детского фонда ООН - ЮНИСЕФ, в мире под угрозой оказались 600 тысяч детей, страдающих от истощения.

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли попросил Владимира Путина открыть морские порты Украины для вывоза зерна. По оценке ООН на 1 мая в украинских портах было заблокировано 4,5 миллиарда тонн зерновых. По словам Бизли, неоткрытие портов будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности, что повлечет голод и дестабилизацию государств, а также массовую миграцию. "Так что я прошу президента Путина: …пожалуйста, откройте эти порты", – просил Бизли.

Помимо этого, генсек ООН Антониу Гутерриш призывал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на международные рынки для продуктов питания и удобрений из России.

Как писала "Страна", попавшие под санкции Россия и Беларусь являются крупнейшими в мире поставщиками калийных удобрений, поэтому в ООН призывают вернуть калийные удобрения из России и Беларуси на мировые рынки, чтобы не допустить глобального кризиса со сбоем поставок и с ростом цены.

Тем временем война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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