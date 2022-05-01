Украина закрыла захваченные Россией морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон "до восстановления контроля над ними".

Об этом говорится на сайте правительства.

"...Министерством инфраструктуры Украины принят приказ от 28 апреля 2022 года №256, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 29 апреля 2022 года под №470/37806 "О закрытии морских портов". В соответствии с приказом со дня его официального опубликования морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск, Херсон являются закрытыми..." – говорится в сообщении.

В документе указано, что такое решение обусловлено невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности, в то время, когда Россия продолжает вести военные действия в данных регионах, чем несет угрозу для человеческой жизни и здоровья.

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"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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