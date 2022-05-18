Плановый объем производства зерна в Украине в этом году прогнозируется на уровне 21,5 млн метрических тонн, что на 35% меньше, чем в прошлом году, и на 23% меньше, чем в среднем за 5 лет.

Об этом говорится в отчете Министерства сельского хозяйства США.

Сообщается, что снижение производства из года в год связано с продолжающимся вторжением России в Украину. Обрабатываемая площадь уменьшилась на 21% по сравнению с 2021 годом, а урожайность прогнозируется на уровне 3,68 тонны с гектара, что на 18 процентов меньше, чем в прошлом году.

Посевные площади озимой пшеницы в Украине Перекрыты конфликтом. Источник: ipad.fas.usda.gov

Напомним, министр аграрной политики Николай Сольский в комментарии "Стране" рассказал, как проходит посевная в Украине.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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