Министр аграрной политики Николай Сольский в комментарии "Стране" рассказал, как проходит посевная в Украине.

"Как и прогнозировали, посевная проходит с отставанием. На данный момент примерно на 30% меньше посеяли, чем в прошлом году. Но все зависит от культуры: есть те, которые в этом году посеяли на 20% меньше, чем в прошлом, а есть те, которые посеяли меньше на 40%. Например, кукурузы", - сказал Сольский.

Министр сообщил, что вопрос с топливом для аграриев сбалансируется на протяжении месяца.

"Понятно, что сейчас у фермеров денег меньше. Когда два месяца назад топливо начало появляться, аграрии ждали снижения цены на него, а этого не произошло. Также они опасались делать запасы топлива, потому что россияне активно обстреливали ракетами нефтебазы. А в момент, когда возник дефицит, они начали покупать топливо с бОльшим запасом, чем думали. То есть одна некомфортная история привела к другой такой же некомфортной истории", - объяснил он.

Кроме этого, по словам министра, оккупация Херсонской области, которая была крупнейшим поставщиком овощей, может спровоцировать рост цен на овощи в Украине. Правда, по словам Сольского, рост будет незначительный.

"Потому что люди сейчас не готовы платить за них большие деньги", - отметил он. Уточнив, что дефицитные продукты из Херсона будут замещаться импортными овощами.

Также Сольский сообщил, что на данный момент увеличился объём экспортируемого зерна, но этого пока недостаточно.

"Если сравнить с аналогическим периодом прошлого года, то в этом году в три раза меньше обьем экспортируемого зерна. Ведётся работа по деблокаде и упрощается документация, которая нужна на границе. Сегодня с поляками подписали документ об упрощении процедур на границах", - сказал министр аграрной политики.

Ранее Сольский заявил об обострении дефицита необходимого аграриям дизельного топлива в стране.

Также "Старна" рассказывала, что в портах Украины заблокированы 4,5 млн тонн зерна, это грозит миру продовольственным кризисом.