Украина и Польша, которые недавно договорились о безразрешительном проезде через границу автоцистерн с горючим, упростили экспорт украинского зерна через украинско-польскую границу.



Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и министр сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Хенрик Ковальчик подписали соответствующее заявление.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По результатам переговоров Польша пересмотрит требования к ветеринарному контролю транзитных грузов с зерном из Украины, а и обеспечит транзит зерновых на пограничных инспекционных постах Верхрата – Рава Русская, Медика – Шегини, Кросьценко – Смильница. Также Польша должна увеличить количество польских ветеринарных инспекторов на этих пунктах пропуска до 19 человек, чтобы они работали 24/7.



"Меры, предусмотренные заявлением, позволят значительно упростить пересечение границы наших грузов с зерновыми и, соответственно, ускорит и увеличит объемы экспорта, что является приоритетом в работе Минагрополитики в это время", - отметил Сольский.

Также польские органы должны разработать механизм экспорта в страну продуктов животного происхождения (свинина, говядина, баранина, ряд товаров аквакультуры и тому подобное), чтобы ускорить процесс.

Ранее мы писали, что Евросоюз предлагает упрощенный план экспорта украинской продукции. План направлен на интеграцию инфраструктуры Украины и ЕС для вывоза за границу 20 миллионов тонн украинского зерна в течение ближайших трех месяцев.

Также "Страна" рассказывала, что Польша подключит свои порты для ускорения поставок топлива в Украину.