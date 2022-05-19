The Economist призывает НАТО деблокировать украинские порты. Иначе миру грозит продовольственная катастрофа
Из-за войны в Украине количество людей в мире, которым не хватает еды, уже выросло на 440 миллионов человек - до 1,6 миллиарда человек.
Об этом пишет The Economist, который выпустил целый номер с заглавием "Приближающаяся продовольственная катастрофа".
На обложку журнала поместили фото трех колосков.
По прогнозам экспертов, если поставки зерна не возобновятся, "еще сотни миллионов людей могут оказаться за чертой бедности".
РФ и Украина поставляют 28% мировой торговли пшеницей, 29% ячменя, 15% кукурузы и 75% подсолнечного масла.
В развивающихся странах люди тратят 25% бюджета на еду, в Африке - до 40%. В Египте хлеб это 30% всех калорий.
В Украине уцелевшие элеваторы сейчас полны зерна, фермерам негде хранить будущий урожай, он может сгнить.
Далее журнал подводит к главной мысли - нужна деблокада черноморских портов Украины под эскортом натовских военных кораблей.
"РФ должна разрешить украинское судоходство; Украина должна разминировать подступы к Одессе; а Турции нужно пропустить через Босфор военно-морской эскорт", - пишет издание.
Ситуацию осложняет еще и то, что в Индии держится аномальная жара до +60, которая уничтожает урожай.
Отметим, что на днях в Иране начались голодные бунты из-за того, что цены на продукты выросли в 3-4 раза.
Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.
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